Личка оценил игру «Динамо» против «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» заявил, что итог чемпионской гонки в нынешнем сезоне находится в руках высших сил.

«Счет 4:1 великолепный. Вы сами видели, что игра складывалась очень тяжело, у нас были тяжелые ноги, потому что на нас давила необходимость победы. Когда Бителло забил и сделал счет 3:1, то мне стало чуть-чуть полегче. Мы поедем в Краснодар и будем биться изо всех сил, а дальше все решит бог», — заявил Личка «Газете.ru».

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).