Евгений Бушманов считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о победе красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ. Он считает, что Кейта Бальде поможет команде во второй части сезона.

«Спартак» показал уверенную игру сегодня, и в целом по турниру команда здорово выглядела. «Спартак» набирает форму, уже сейчас они показывают хороший футбол. Можносказать, что команда уже готова к первому официальному матчу на Кубок России. Думаю, что весной «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом», будет нелегко, но все возможно», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Команда Гильермо Абаскаля на этом турнире не пропустила ни одного гола.

Ранее московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) и «Краснодар» (2:0).

Завтра, 11 февраля, состоится заключительный матч турнира, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Начало — в 20.00 мск.