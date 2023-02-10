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Сегодня, 23:12

Евгений Бушманов считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о победе красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ. Он считает, что Кейта Бальде поможет команде во второй части сезона.

«Спартак» показал уверенную игру сегодня, и в целом по турниру команда здорово выглядела. «Спартак» набирает форму, уже сейчас они показывают хороший футбол. Можносказать, что команда уже готова к первому официальному матчу на Кубок России. Думаю, что весной «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом», будет нелегко, но все возможно», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Команда Гильермо Абаскаля на этом турнире не пропустила ни одного гола.

Ранее московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) и «Краснодар» (2:0).

Завтра, 11 февраля, состоится заключительный матч турнира, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Начало — в 20.00 мск.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-obyazatel-no-poboretsya-s-zenitom-vesnoj-komanda-pokazy-vaet-horoshij-futbol/
Евгений Бушманов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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