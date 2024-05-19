Защитник «Факела» Калинин: «Слежу ли за ФНЛ? Нет, буду смотреть игру «Ахмата»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о борьбе клуба за место в РПЛ.

«Слежу ли за ФНЛ? Я никуда не смотрю. Следующий матч у нас с «Ахматом», поэтому планирую смотреть встречу грозненцев с «Зенитом», — цитирует Калинина «Евро Футбол».