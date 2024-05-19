Зазулин ждет победу «Зенита» в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин считает, что питерский клуб обыграет «Ахмат» в 29-м туре РПЛ.

«Формально, да, «Ахмату» ничего не надо. Но я не знаю, как они будут играть. Если бы знал, пошел бы заложил квартиру и поставил бы. Но там не так все просто было по становлению игры со сменой тренера. Ну, с тем же ЦСКА если бы они не додавили, неизвестно, что бы дальше было. А так на хороших эмоциях идут дальше, задачу решили, и я не знаю, что у них, как у них. Но я считаю, что «Зенит» по силам просто обыграть «Ахмат». Понятно, что «Ахмат» может выдать какую-то игру хорошую, там есть исполнители, они могут противостоять в одном матче, но глобально «Зенит» сильнее», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».