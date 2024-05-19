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Зазулин ждет победу «Зенита» в матче с «Ахматом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин считает, что питерский клуб обыграет «Ахмат» в 29-м туре РПЛ.

«Формально, да, «Ахмату» ничего не надо. Но я не знаю, как они будут играть. Если бы знал, пошел бы заложил квартиру и поставил бы. Но там не так все просто было по становлению игры со сменой тренера. Ну, с тем же ЦСКА если бы они не додавили, неизвестно, что бы дальше было. А так на хороших эмоциях идут дальше, задачу решили, и я не знаю, что у них, как у них. Но я считаю, что «Зенит» по силам просто обыграть «Ахмат». Понятно, что «Ахмат» может выдать какую-то игру хорошую, там есть исполнители, они могут противостоять в одном матче, но глобально «Зенит» сильнее», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня, 19 мая, начало — в 19.00 мск. «Зенит» с 51 очком идет на 3-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-global-no-zenit-sil-nee-no-ahmat-mozhet-vy-dat-horoshij-match/
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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