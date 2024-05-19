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Сегодня, 11:00

Стрепетов рассказал, что ждет хорошей игры от «Зенита» в матче с «Ахматом»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Ахматом» в Грозном.

«Мы все ждали от «Зенита» хорошие игры, результативные. Мы все еще ждем. Надеемся, что с «Ахматом» это должно проявиться. Важно и выступление Семака, то, что он не снимает чемпионство, ставит эту задачу на первое место. Но я думаю, что «Зениту» будет очень сложно в Грозном, у «Ахмата» такая яркая серия, но будем верить, как говорится, надежда умирает последней. Чтобы интрига сохранилась, чтобы заключительный матч с «Ростовом» не превратился в обычный такой контрольный матч. Этого бы не хотелось. Мы уже не просим яркой победы, мы не просим красивой игры. Нам нужен просто результат, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня, 19 мая, начало — в 19.00 мск. «Зенит» с 51 очком идет на 3-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-ne-proshu-ot-zenita-yarkoj-igry-v-groznom-nuzhen-prosto-rezul-tat/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 23 1 4
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