Колыванов о чемпионской гонке в РПЛ: «Еще круче заварушка получается»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я под впечатлением от матча «Сочи» — «Краснодар», да. Все никак не отойду, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова. — Думал, хоть ничеечку сыграют, тогда, может, полегче бы «Динамо» было. А сейчас заварушка еще круче получается».