Metaratings: «Спартаку» предложили услуги бывшего форварда «Реала» Йовича

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили «Спартаку» услуги 25-летнего серба. Сам нападающий не против продолжения карьеры в России.

Йович выступает за «Фиорентину» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Йович играл за мадридский «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Аполлон» и «Црвену Звезду».