Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Metaratings: «Спартаку» предложили услуги бывшего форварда «Реала» Йовича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Йович.
Фото Global Look Press

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили «Спартаку» услуги 25-летнего серба. Сам нападающий не против продолжения карьеры в России.

Йович выступает за «Фиорентину» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Йович играл за мадридский «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Аполлон» и «Црвену Звезду».

Источник: https://metaratings.ru/news/posredniki-predlozhili-spartaku-uslugi-eks-forvarda-reala-iovicha-267403/
Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
15
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне Москвы
Актер «Бандитского Петербурга» скончался после съемок в новом кинопроекте
Верховный суд РФ встал на сторону купившего вещи в 846 раз дешевле волгоградца
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Источник: «Зенит» готов заплатить «Бенфике» 25 миллионов евро за Давида Нереса
Эраковича ждут в «Зените» на следующей неделе
Малком и «Аль-Хиляль»: что происходит на самом деле
«Динамо»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
«Спартак»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Мастер штрафных, которого хвалил Бекхэм. «Динамо» ждет игрока сборной Мексики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Зенит» готов заплатить «Бенфике» 25 миллионов евро за Давида Нереса

«Пари НН» снова отдал Сутугина в аренду в дзержинский «Химик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости