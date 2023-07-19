Metaratings: «Спартаку» предложили услуги бывшего форварда «Реала» Йовича
Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.
По информации источника, посредники предложили «Спартаку» услуги 25-летнего серба. Сам нападающий не против продолжения карьеры в России.
Йович выступает за «Фиорентину» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее Йович играл за мадридский «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Аполлон» и «Црвену Звезду».
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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