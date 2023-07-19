Источник: «Зенит» готов заплатить «Бенфике» 25 миллионов евро за Давида Нереса

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Бенфики» Давида Нереса, сообщает бразильский журналист Дон Алейшо.

По информации источника, «Зенит» готов заплатить за 26-летнего бразильца 25 миллионов евро, но пока не делал предложения лиссабонскому клубу.

Нерес выступает за «Бенфику» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 25 миллионов евро.