Масалитин считает, что Левников щадил игроков «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 11-го тура РПЛ со столичным «Спартаком» (2:2).

«Хорошо уже то, что он не сломал игру, но отмечу, что Левников немного щадил игроков «Спартака» и не показал в паре моментов им желтые карточки», — приводит слова Масалитина RT.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.