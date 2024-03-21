Митрофанов — о ситуации с Промесом: «Позором российского футбола это не является»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуация вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Никак не отношусь к Промесу. Имиджевый удар и позор? Это разные вещи, не связанные друг с другом. Позором российского футбола это не является, так как не имеет к нему отношения. Это имиджевый удар, это так. Мы и лига давали этому оценку. Я считаю, что правильно ждать окончательных, вступивших в силу решений суда. Это точно негативная история. Скепсис по отношению к судебной системе Нидерландов? Не знаком с деталями», — сказал Митрофанов.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.