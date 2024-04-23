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Сегодня, 16:59

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса состоится в Дубае 2 мая

Руслан Минаев
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на RTL.

В середине марта 32-летний форвард был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать Промесу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.

Источник: РИА
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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