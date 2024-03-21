Хачатурянц — о судействе в РПЛ: «Изменилось в лучшую сторону. Мажич — лучшее решение»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Судейство в России изменилось в лучшую сторону. Мажич — это лучшее решение, он наводит порядок абсолютно независимо. Судьи довольны, сборы проходят на высоком уровне, физически судьи лучше подготовлены. Это лучшее решение», — сказал Хачатурянц.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.