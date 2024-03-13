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13 марта, 22:02

De Telegraaf: Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов

Алина Савинова
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в среду, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что арест связан с запросом прокуратуры Нидерландов об экстрадиции футболиста. Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

По информации источника, Промес еще может подать апелляцию против его экстрадиции, но в данный момент он находится под стражей в Дубае. До этого игрок был помещен под домашний арест.

Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью». В июле 2019 года нидерландец покинул испанскую команду и перешел в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в «Спартак».

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 21 матче во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1860398333/quincy-promes-op-verzoek-van-nederlandse-om-gearresteerd-in-dubai
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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De Telegraaf: власти Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов объявила о задержании Промеса в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

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Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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