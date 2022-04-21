«Локомотив» выпустил ролик к матчу с «Нижним Новгородом»

«Локомотив» анонсировал домашний матч против «Нижнего Новгорода» в рамках 26-м тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб подготовил к этой игре специальный видеоролик.

Он появился 21 апреля на YouTube-канале «железнодорожников».

Матч «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» пройдет на столичной «РЖД Арене» в субботу, 23 апреля. Начало — в 16.30 (мск).