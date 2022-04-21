Моро может сыграть против ЦСКА несмотря на перелом зубов

Полузащитник «Динамо» Никола Моро имеет шанс сыграть в дерби против ЦСКА в 26-м туре Тинькофф чемпионата России, информирует Sport24.

Участие Моро в предстоящей игре не исключено, финальное решение будет принято ближе к матчу.

Напомним, хорватский хавбек «Динамо» получил травму лица в игре против «Балтики» (1:1; 4:3 — по пенальти) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. В связи с переломом зубов на неделе Моро воспользовался услугами стоматолога.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля. Начало встречи — 19.30 (мск).