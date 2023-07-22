«Локомотив» — «Рубин»: Тикнизян сравнял счет в матче
Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян на 21-й минуте сравнял счет в матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:1.
18-летний Сергей Пиняев на фланге выиграл единоборство против 35-летнего Александра Мартыновича, ворвался в штрафную и сделал скидку на Тикнизяна, который в касание пробил низом. Мяч после рикошета от игрока «Рубина» Игоря Вуячича залетел в ближний угол ворот.
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|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
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ЦСКА
|1
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|1
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