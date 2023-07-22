«Локомотив» — «Рубин»: Тикнизян сравнял счет в матче

Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян на 21-й минуте сравнял счет в матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:1.

18-летний Сергей Пиняев на фланге выиграл единоборство против 35-летнего Александра Мартыновича, ворвался в штрафную и сделал скидку на Тикнизяна, который в касание пробил низом. Мяч после рикошета от игрока «Рубина» Игоря Вуячича залетел в ближний угол ворот.