Хусаинов согласен с удалением защитника «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит» (0:2).

На 48-й минуте Иванов показал желтую карточку защитнику нижегородцев Виктору Александрову за фол на полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр изменил свое решение и удалил Александрова с поля.

«Я согласен с красной карточкой Александрову. Это явное желание прервать атаку через фол. У «Пари НН» не было игроков на подстраховке. Для главного арбитра изначальное решение — серьезная ошибка. Все должно быть в пользу атаки. У него хорошая позиция была. Почему он так решил? Не знаю», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Из-за удаления Александров пропустит матч «Пари НН» против «Урала» во 2-м туре РПЛ.