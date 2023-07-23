«Спартак» — «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Спартак» на своем поле примет с «Оренбург» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург». Начало матча — 17:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

В последнем очной встрече команд победу одержал «Оренбург» со счетом 2:0.

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