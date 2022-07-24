«Локомотив» — «Ростов»: Комличенко забил первый гол в матче

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил первый гол в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

Комличенко забил головой на 4-й минуте после подачи со штрафного удара. Голевую передачу форварду отдал полузащитник Даниил Уткин.

9 июля 27-летний Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо». Игрок подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года.

В матче 1-го тура РПЛ форвард «Ростова» забил гол против «Динамо» и сравнял счет в игре (1:1) Бывший нападающий «Динамо» демонстративно не стал праздновать гол в ворот московской команды.