Защитник «Сочи» Марсело: «Верим, что команда может спастись от вылета»

Защитник «Сочи» Марсело прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России.

В воскресенье, 12 мая, сочинцы одержали домашнюю победу над «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Конечно, мы верим, что «Сочи» может спастись, потому что пока есть математические шансы, все возможно. И мы верим, что, если мы хорошо будем работать на тренировках, хорошо подойдем к следующим матчам, а также будем играть так, как в прошедшей игре, у нас будут хорошие шансы для того, чтобы спастись. Мы зависим от результатов наших прямых конкурентов, соперников, но мы все продолжаем верить, продолжаем работать. Самое главное — выиграть следующие два матча» , — цитирует Марсело ТАСС.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.

18 мая команда Роберта Морено проведет домашнюю встречу с «Краснодаром».