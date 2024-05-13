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Сегодня, 11:35

Стрепетов: «Медведев в адрес игроков «Зенита» выступил очень жестко, но я с ним согласен»

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал высказывание председателя правления клуба Александра Медведева.

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения сине-бело-голубых от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ Медведев назвал игроков петербуржцев «импотентами».

«Очень жестко выступил Медведев! Но я согласен с Александром Ивановичем полностью, с тем, как он охарактеризовал эту игру. И вообще, если взять таблицу весеннего отрезка, «Зенит» еле входит в пятерку. Нашей команды нет по набранным очкам в тройке. Это говорит о том, что подготовительный период был неплодотворный. Мы ждали от «Зенита» агрессии, быстроты, выносливости, прессинга, а мы по набранным очкам, по-моему, пятые или шестые. С таким показателем становиться чемпионом практически невозможно», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

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На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Константин Тюкавин

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Зенит

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