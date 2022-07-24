Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Торпедо» рамках 2-го тура РПЛ (4:0).

«Я ожидал, что будет победа, потому что «Динамо» деваться некуда, ведь второй матч дома играли. Забили в конце первого тайма, и сразу игра изменилась. Сразу понятно стало, кто на самом деле владеет инициативой, создает моменты. К сожалению, «Торпедо» в этой игре не удалось ничего показать. Даже отметить никого не приходится. Ведь для того, чтобы в Премьер-лиге задержаться, им нужно как-то стабилизировать состав, результат», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» также в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».