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Сегодня, 11:08

Стрепетов о «Краснодаре»: «Две победы — и они могут отпраздновать чемпионство на своем великолепном стадионе»

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Не понимаю, почему в чемпионской гонке мы все забыли про «Краснодар»? Все молчат. А Мусаеву нужно всего лишь выиграть два матча. В Сочи через неделю и дома в последнем туре чемпионский матч с «Динамо». На Мусаева посыпалась критика. Но нужно одержать в концовке две победы над «Сочи» и «Динамо», и праздновать на своем великолепном стадионе чемпионство. Потому что велика вероятность, что «Зенит» может и не выиграть у «Ахмата», цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; поздравляют Муми Нгамале с&nbsp;победным голом в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (51).

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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