Тюкавин лидирует в РПЛ по очкам, которые он принес клубу голевыми действиями

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин лидирует в РПЛ по очкам, которые он принес команде своими голевыми действиями. Форвард в этом сезоне забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.

Результативные действия Тюкавина позволили бело-голубым набрать 30 очков.

Второе место в списке занимает вингер «Локомотива» Максим Глушенков, который забил 6 голов и сделал 15 результативных передач. Форвард заработал для железнодорожников 20 очков. Третьим стал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян — 10 голов и 3 результативные передач. Полузащитник «быков» принес своей команде 17 очков.