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Сегодня, 11:26

КДК РФС накажет «Ростов» за неподобающее поведение игроков в матче против «Рубина»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 28-го тура РПЛ.

«По матчу «Рубин» — «Ростов» рассмотрим поздний выход гостей из раздевалки перед началом игры на две минуты и неподобающее поведение команды, а именно удаление двух футболистов — защитника Эль-Аскалани и полузащитника Ивана Комарова. В игре «Балтика» — «Динамо» два представителя клубного СМИ гостей вышли на поле сразу же после финального свистка, не дожидаясь двухминутной паузы, а также массовое выбегание тренерского штаба и персонала «Динамо» на футбольное поле на 90+9-й минуте после забитого гола. И рассмотрим выход за переделы технической зоны тренера «Оренбурга» Деограсии, это его восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

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ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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