«Крылья Советов» на своем поле примут «Рубин» в рамках 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров премьер-лиги клуб из Самары набрал 33 очка и располагается на 7-м месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 32 баллами занимает 8-ю строчку чемпионата России.

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