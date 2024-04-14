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Сегодня, 17:24

Канчельскис рассказал, благодаря чему Дзюба может ударно провести следующий сезон

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном завершении карьеры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Трудно сказать, действительно ли максимально близок момент, когда Артем Дзюба завершит карьеру. Сейчас он практически не играет, у него участились травмы, непонятно, в каких он физических кондициях. Естественно, карьера Дзюбы близится к завершению, но, может быть, год-два он еще поиграет. Если смотреть на его игру и результативность, то этот сезон далеко не лучший в его карьере. Однако, возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный, если качественно пройдет предсезонную подготовку», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. На счету форварда 12 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за столичную команду. Соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Рубин
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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