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«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром» благодаря голам Азмуна и Мостового

20:56
Вильмар Барриос (слева) и Реми Кабелла. Фото ФК «Краснодар»
Вильмар Барриос (слева) и Реми Кабелла. Фото ФК «Краснодар»
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«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.

В составе «быков» дубль сделал Алексей Ионов, у команды из Санкт-Петербурга отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Отметим, что «Зенит» уступал по ходу встречи со счетом 0:2. В середине второго тайма главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сделал четыре замены одновременно, после чего его команда отыграла отставание в счете.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах, «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7 (1:0). Ионов, 60 (2:0). Азмун, 75 (2:1). Мостовой, 85 (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Чернов, 69), Газинский (Вилена, 70), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 69), Ионов, Вандерсон Масиэл (Стоцкий, 80), Классон (Камболов, 89).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков (Оздоев, 66), Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Дзюба (Сутормин, 67), Малком (Мостовой, 65).

Предупреждения: Чистяков, 44. Олссон, 54. Чернов, 71. Классон, 89. Азмун, 90+1.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).

ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).

17 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 17590 зрителей.

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры