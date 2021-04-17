«Зенит» ушел от поражения в матче с «Краснодаром» благодаря голам Азмуна и Мостового
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.
В составе «быков» дубль сделал Алексей Ионов, у команды из Санкт-Петербурга отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Отметим, что «Зенит» уступал по ходу встречи со счетом 0:2. В середине второго тайма главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сделал четыре замены одновременно, после чего его команда отыграла отставание в счете.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах, «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:0)
Голы: Ионов, 7 (1:0). Ионов, 60 (2:0). Азмун, 75 (2:1). Мостовой, 85 (2:2).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Чернов, 69), Газинский (Вилена, 70), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 69), Ионов, Вандерсон Масиэл (Стоцкий, 80), Классон (Камболов, 89).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков (Оздоев, 66), Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Дзюба (Сутормин, 67), Малком (Мостовой, 65).
Предупреждения: Чистяков, 44. Олссон, 54. Чернов, 71. Классон, 89. Азмун, 90+1.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).
17 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 17590 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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