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«Краснодар» — «Зенит»: Мостовой сравнял счет

20:48
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» — 2:2.

На 85-й минуте встречи хавбек замкнул подачу в штрафную «быков» ударом в одно касание.

Мостовой проводит 30-й матч за «Зенит» в сезоне-2020/21 во всех турнирах, гол в ворота «Краснодара» стал для него 5-м в сезоне.

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры