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«Краснодар» — «Зенит»: Семак сделал четыре замены одновременно

20:33
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«Краснодар» принимает на своем поле «Зенит» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

В середине второго тайма главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал четыре замены одновременно. На поле у гостей появились Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев и Себастьян Дриусси. Они заменили Малкома, Вячеслава Караваева, Дмитрия Чистякова и Артема Дзюбу.

Во втором тайме счет — 2:1 в пользу «Краснодара». У хозяев дубль оформил Алексей Ионов.

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры