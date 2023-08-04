«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян с пенальти вывел хозяев вперед

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в матче против «Пари НН» в 3-м туре РПЛ.

На 30-й минуте арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота нижегородцев за игру рукой Николая Калинского. Сперцян реализовал одиннадцатиметровый.