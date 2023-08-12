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Судейство

Сегодня, 13:10

ЭСК РФС признала верным удаление Барриоса в матче «Зенит» — «Динамо»

Мария Гусева
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Алексея Амелина удалить с поля полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом», — говорится в заявлении ЭСК.

На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока за грубую игру на Денисе Макарове.

29-летний колумбиец был дисквалифицирован на один матч РПЛ. Он пропустит игру 4-го тура с «Факелом» (13 августа).

Источник: https://t.me/rfsruofficial/8563
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Амелин
11
13
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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