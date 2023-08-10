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Сегодня, 15:12

Личка объяснил свои слова про памперсы в игре с «Зенитом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова том, что игрокам клуба, которые боятся, надо купить памперсы.

— После игры с «Зенитом» Антон Шунин сказал, что вы воспроизвели вдохновенную речь про памперсы: «Кто боится...»

— Если ты боишься, не можешь выходить на стадион, не играй вообще в футбол. Это не только в спорте, но и в жизни, когда ты боишься что-то делать, например когда у тебя свой бизнес, а ты будешь бояться идти на риск, ты свое потеряешь. Здесь ты выходишь на поле, 15 тысяч человек, красивый стадион, подготовленное поле. Надо только играть в футбол. Делай то, что делаешь каждый день на тренировках. Понятно, когда не все идет хорошо, надо бегать, надо биться, надо атаковать, чтобы болельщик видел, что ты делаешь все на максимум. Когда проигрываешь, но болельщик видит, что ты работаешь на 100 процентов, никогда не будет свистеть и кричать плохо. Когда видит, что ты плохо играешь, а еще и не бегаешь, это все.

После матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2) вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о словах Лички: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
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 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
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Крылья Советов

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Брайан Мансилья

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