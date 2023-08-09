В агентстве Макарова заявили, что футболист избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

В агентстве Dvitex Sports Consulting, представляющем интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказали «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.

«Все нормально. С Денисом все обошлось. Он тренируется в общей группе», — сообщили «СЭ» в агентстве Dvitex Sports Consulting.

Ранее «СЭ» сообщал, что обследование не выявило у Макарова серьезного повреждения после фола хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура, за который колумбиец был удален.

9 августа КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ.