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Мухин — о дубле в ворота «Локомотива»: «В раздевалке сказали, что могу лучше. Да куда еще-то?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о своем дубле в ворота «Локомотива» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Просто так получилось, видимо, был мой день. В раздевалке мне сказали, что могу еще лучше. Я говорю: «Да куда еще-то?». Свои голы не стал праздновать, все-таки играл против бывшего клуба», — цитирует Мухина официальный сайт ЦСКА.

21-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Он перешел в ЦСКА в 2021 году.

Источник: ПФК ЦСКА
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
0
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 - : -
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П
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Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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