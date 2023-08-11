Мухин — о дубле в ворота «Локомотива»: «В раздевалке сказали, что могу лучше. Да куда еще-то?»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о своем дубле в ворота «Локомотива» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.
«Просто так получилось, видимо, был мой день. В раздевалке мне сказали, что могу еще лучше. Я говорю: «Да куда еще-то?». Свои голы не стал праздновать, все-таки играл против бывшего клуба», — цитирует Мухина официальный сайт ЦСКА.
21-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Он перешел в ЦСКА в 2021 году.
Источник: ПФК ЦСКА
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