«Ростов» не стал продлевать контракт с Терентьевым

«Ростов» объявил об уходе из клуба 31-летнего защитника Дениса Терентьева. Контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года.

Терентьев выступал за желто-синих с октября 2020 года. В общей сложности защитник провел 135 матчей за дончан, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Терентьев является воспитанником академии «Зенита». За перву команду сине-бело-голубых защитник сыграл 13 встреч, не отметившись результативными действиями.