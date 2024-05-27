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Агент полузащитника «Динамо» Макарова: «Обращаются не только российские клубы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Футболист он хороший, интересный, с потенциалом. Как будет развиваться его судьба? Все может быть. Если будет хорошее предложение, которое устроит футболиста, клуб, почему бы и нет. Все может быть. Обращаются ли клубы РПЛ? Всегда, и не только российские клубы. В целом Денис остается потенциально очень интересным игроком. Здесь многофакторная история, пока она не сложилась так, чтобы всем было комфортно. Еще надо смотреть, ждать», — сказал Кигинько «СЭ».

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. До этого он выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин». В прошедшем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Денис Макаров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
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 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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