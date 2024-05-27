Агент полузащитника «Динамо» Макарова: «Обращаются не только российские клубы»

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Футболист он хороший, интересный, с потенциалом. Как будет развиваться его судьба? Все может быть. Если будет хорошее предложение, которое устроит футболиста, клуб, почему бы и нет. Все может быть. Обращаются ли клубы РПЛ? Всегда, и не только российские клубы. В целом Денис остается потенциально очень интересным игроком. Здесь многофакторная история, пока она не сложилась так, чтобы всем было комфортно. Еще надо смотреть, ждать», — сказал Кигинько «СЭ».

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. До этого он выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин». В прошедшем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.