«РБ Спорт»: «Зенит» продлит контракт с Марио Фернандесом

«Зенит» продлит контракт с фланговым защитником команды Марио Фернандесом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство сине-бело-голубых подпишет с футболистом новое соглашение, если он успеет восстановиться от своих травм до начала предсезонной подготовки.

В сезоне-2023/24 Фернандес принял участие в 18 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Его контракт расссчитан до лета 2025 года.