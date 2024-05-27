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Глава ВТБ Костин рассказал, как «отдал» «Зенит» Миллеру

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Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банк мог стать владельцем «Зенита» в середине 2000-х годов.

По словам Костина, когда ВТБ приобретал активы «Промстройбанка», предприниматель Владимир Коган предлагал ему 100-процентный пакет акций футбольного клуба, но глава «Газпрома» Алексей Миллер лично отговорил его от покупки.

«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай «Зенит»... — приводит «Фонтанка» слова Костина. — Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».

«Газпром» является владельцем контрольного пакета акций «Зенита» с декабря 2005 года.

С этого момента клуб выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (оба в 2008-м) и стал 10-кратным чемпионом России.

Источник: https://www.fontanka.ru/2024/05/27/73626236/
ФК Зенит
Алексей Миллер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

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П
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Локомотив

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Константин Тюкавин

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