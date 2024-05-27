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Сегодня, 16:26

Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» в РПЛ Божьим промыслом

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Фото Global Look Press

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита», и промысел Божий», — приводит РИА Новости слова Медведева.

 
Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Он признался, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа футбольной команды Санкт-Петербурга.

«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» — чемпион», — добавил Медведев.

«Зенит» стал благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в шестой раз подряд и 10-й в истории.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Медведев
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

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