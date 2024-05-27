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Рианчо — о будущем Абаскаля: «Бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Думаю, у него все будет в порядке. Гильермо — молодой и амбициозный тренер. Такие специалисты всегда востребованы на рынке. Практика показывает, что бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе. И Абаскаль не станет исключением», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Руководство «Спартака» отправило Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Под руководством испанца столичная команда одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Во Франции назвали трех главных талантов РПЛ
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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П
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Зенит

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