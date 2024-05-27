Личка обратился к Ройсу: «Марко, приглашаем тебя в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка обратился к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу.

«Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» после финального матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Футболист выступает за немецкую команду с июля 2012 года. Всего за дортмундцев он провел 428 матчей, забил 170 голов и отдал 131 результативную передачу.