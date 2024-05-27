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Сегодня, 16:13

Личка обратился к Ройсу: «Марко, приглашаем тебя в «Динамо»

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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка обратился к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу.

«Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

 
Марко Ройс. «Это стоило того, чтобы пойти на все жертвы». Ройс не выиграл чемпионство с «Боруссией», но уходит легендой

Ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» после финального матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Футболист выступает за немецкую команду с июля 2012 года. Всего за дортмундцев он провел 428 матчей, забил 170 голов и отдал 131 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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ЦСКА

 24 1 9
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Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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