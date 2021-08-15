На 86-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Рифат Жемалетдинов вступил в единоборство с Венделом, зенитовец упал, арбитр Сергей Карасев не квалифицировал действия железнодорожника как фол — уже вскоре тот заработал пенальти. Правильно ли поступили судья и видеоарбитры?

Можно только предполагать, как развивались события, как в тот период матча работали видеоассистенты Виталий Мешков и Алексей Лунев и что они обсуждали с Карасевым. Если они не показали судье видеозапись единоборства Жемалетдинова и Вендела, значит, либо они не придали ему значения (что вряд ли), либо не усмотрели фол в действиях игрока «Локо» (как и сам Карасев в ходе игры).

В противном случае Карасеву показали бы оба момента — и падение Вендела, и падение Жемалетдинова в штрафной площади «Зенита».

Если же признать, что Жемалетдинов нарушил правила в борьбе с Венделом, то 11-метровый удар назначен ошибочно.

Фрагмент в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Фото «СЭ»

Фрагмент в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Фото «СЭ»