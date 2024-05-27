Степашин: «В конце сезона забрезжила надежда на чемпионство «Динамо», но не повезло»

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для бело-голубых.

«Задачу, которую ставили перед тренером, выполнили. Она была — войти в тройку. Но в конце сезона забрезжила надежда на первое место. Конечно, хотелось бы добиться этого, однако немного не повезло. Матч вы видели: были и штанги, и выходы один на один. Но объективности ради надо сказать, что «Краснодар» был лучше в этой игре», — сказал Степашин «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 первое место в турнирной таблице РПЛ занял «Зенит», набрав 57 очков, второе место занял «Краснодар» — 56 очков, тройку замкнуло «Динамо» — 56 очков.