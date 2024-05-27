Пятибратов: «Личка хорошо знает дорогу, по которой идет»

Тренер Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» Марцела Личку лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Лучший тренер РПЛ — Марцел Личка. Я двумя руками «за». У нас хорошие дружеские отношения. Не так давно приезжал к нему на базу «Динамо», где он показал свой тренировочный процесс. Марцел — очень открытый человек. Он отличается от других специалистов своим подходом к работе и взаимодействием с игроками. Он уверен в себе, хорошо знает дорогу, по которой идет. Еще по его работе в «Оренбурге» в первой лиге и РПЛ понял: он будет успешен и в «Динамо». В современной истории клуб не добивался таких выдающимся результатов. Близость к чемпионству сковала футболистов, и они не справились с ожиданиями, которые на них возлагали к концу сезона и болельщики, и клуб, и тренер», — сказал Пятибратов «СЭ».

Чемпионом России по итогам сезона-2023/24 стал «Зенит». Серебро завоевал «Краснодар», замкнуло тройку сильнейших «Динамо».