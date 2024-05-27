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Горшков: «Митай — один из лучших лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков считает, что защитник «Локомотива» Марио Митай может улучшить свой уровень игры в следующем сезоне РПЛ.

«Мне понравился Митай из «Локомотива». Хорошо смотрелся в опорной зоне, в обороне. Может, он не так ярок, как какие-то атакующие игроки, как Вендел или Клаудиньо из «Зенита», но он очень качественный и полезный. Мне понравилась его игра в защите, как начинал атаки команды, его виденье игры. Для меня он один из лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить», — приводит слова Горшкова Legalbet.

В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Митай вошел в окончательный состав сборной Албании на чемпионат Европы-2024.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 25 1 4
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