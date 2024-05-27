Медведев шуткой оценил состояние своего здоровья: «Занимаюсь в общей группе»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» раскрыл детали своего состояния здоровья.

«Занимаюсь в общей группе», — сказал Медведев «СЭ».

68-летний Медведев также числится в заявке медиафубольной команды «Чисто Питер».

Ранее «СЭ» сообщал, что Медведев плохо почувствовал себя после официальной церемонии премии Winline Герои РПЛ, которая состоялась 26 мая в Москве. По информации из неофициальных источников, у него возникли проблемы с давлением.