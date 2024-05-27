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Отец Сафонова — о возможном трансфере сына в «ПСЖ»: «Впереди паровоза бежать нельзя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход сына в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем. Но комментировать ничего не буду. Почему? Не хочу. Смысла нет. Я работаю в «Локомотиве-Кубань», у нас есть такая поговорка: «впереди паровоза бежать нельзя», слышали, наверное, да? Если главный тренер футбольного клуба «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать. Тут никто не имеет права. Я понимаю, это ваша работа заходить через окно, если закрыта дверь. Но не в этом случае. Не стоит.

 
Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Фабрицио Романо писал о сделке, как о практически завершенной? Я честно говоря, не знаю, кто это такой. Я вообще посторонний человек, с футболом на Вы. Если бы я был каким-то агентом или еще кем-то. Но я просто отец. Хотел бы переехать в Париж? У меня своя работа здесь, поэтому зачем», — сказал Сафонов-старший «СЭ».

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
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ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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