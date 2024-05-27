Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Газзаев: «Семак выиграл 6 титулов кряду, а его нет даже в тройке лучших»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» эмоционально отреагировал на признание Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное — результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду — это выдающееся достижение!«, — сказал Газзаев «СЭ».

По мнению специалиста, именно Семака должны были признать лучшим тренером по итогам сезона-2023/24.

«Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым...

Да и причем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.
Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?

Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.

И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?" — заявил Газзаев «СЭ».

Личка признан лучшим тренером сезона-2023/24 по версии премии Winline Герои РПЛ. В голосовании он опередил бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»). «Динамо» заняло третье место в РПЛ, в последнем туре упустив возможность выиграть чемпионат России.

Валерий Карпин
Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Валерий Газзаев
Владимир Ивич
Марцел Личка
12
14
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
В НАТО потребовали от Столтенберга ясности по поводу фонда в €100 млрд для Киева
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Пятибратов: «Зенит» давал шанс, но соперники им не воспользовались»
«Зенит» покупает Волкова? Спорный трансфер, но клубу нужны российские паспорта
Хет-трик Тюкавина, Губерниев на коленях перед Бузовой, Каррера наградил Личку
Тройка лучших судей — Карасев, Кукуян, Левников. Мажичу нравятся Кукуляк и Сухой
Жирков назвал «Локомотив» и «Спартак» главными разочарованиями сезона РПЛ
Судейство одного матча РПЛ стоило свыше полмиллиона. Сколько потрачено на арбитров в чемпионате?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Динамо» Шунин тремя словами описал Личку

Морено подписал трехлетний контракт с «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости