Газзаев: «Семак выиграл 6 титулов кряду, а его нет даже в тройке лучших»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» эмоционально отреагировал на признание Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.
«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное — результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...
Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду — это выдающееся достижение!«, — сказал Газзаев «СЭ».
По мнению специалиста, именно Семака должны были признать лучшим тренером по итогам сезона-2023/24.
«Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым...
Да и причем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.
Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?
Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.
И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?" — заявил Газзаев «СЭ».
Личка признан лучшим тренером сезона-2023/24 по версии премии Winline Герои РПЛ. В голосовании он опередил бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»). «Динамо» заняло третье место в РПЛ, в последнем туре упустив возможность выиграть чемпионат России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4