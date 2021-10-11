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Комиссия РФС и РПЛ посетила стадион «Ак Барс Арена» в Казани

Комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадион «Ак Барс Арена» в Казани.
11 октября, 19:12
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11 октября комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадион «Ак Барс Арена» в Казани, информирует сайт лиги.

В августе у арены было временно приостановлено действие сертификата в связи с неудовлетворительным состоянием газона, и «Рубин» провел домашние матчи против «Урала», «Зенита» и «Нижнего Новгорода» на стадионе «Центральный».

За это время на «Ак Барс Арене» провели полную реновацию газона. На новом покрытии 8 октября состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии. Комиссия РФС и РПЛ отметила, что после игры сборных работники стадиона провели ремонт поврежденных участков газона. Инспекция признала поле соответствующим регламенту Тинькофф РПЛ и пригодным для проведения футбольных матчей.

Ближайшая игра на «Ак Барс Арене» состоится 16 октября в 16.30: в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27240.html

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Иван Шитик все материалы автора

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